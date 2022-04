Starquest Capital vise 130 M€ pour son nouveau fonds

Pionnier de l’investissement dans des entreprises à valeur ajoutée écologique, Starquest Capital compte collecter entre 100 M€ et 130 M€ pour Starquest Protect. Ce nouveau fonds est orienté vers la protection de l’environnement et notamment du climat et des ressources naturelles. Il est éligible à l’article 9 de la nouvelle réglementation européenne SFDR, un positionnement encore rare à l’heure actuelle.

Une levée maximale peut être espérée à 130 M€, car la société de gestion a déjà obtenu des engagements d’investisseurs pour participer à hauteur de 20% jusqu’à ce hard cap. Elle anticipe l’arrivée d’un « investisseur iconique en septembre », pour reprendre les termes d’Arnaud Delattre, président de Starquest. Parmi ceux déjà partants : ...