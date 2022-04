Albioma accepte de se vendre à KKR

Les discussions préliminaires menées entre Albioma et le fonds américain Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), via son activité infrastructure, depuis mars dernier ont finalement abouti. Le Conseil d’administration du producteur d’énergie s’est réuni hier et a accueilli favorablement à l’unanimité l’opération qui valorise la société à 2,7 Mds€, dette comprise. Le management de l’entreprise entend poursuivre l’aventure et souhaite rassurer sur le nouveau propriétaire.

50€/action

Le prix de l’offre de KKR est de 50 € par action, auquel s’ajoute le ...