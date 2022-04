Siemens Gamesa vend ses projets en France

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a annoncé la vente à SSE (Scottish & Southern Energy) d’un gros portefeuille de projets éoliens et solaires dans quatre pays européens, dont la France. L’accord prévoit également que l’équipe d’une quarantaine de salariés constituée pour développer ces projets soit intégrée chez SSE. Cette opération s’inscrit dans une période difficile pour le turbinier, dans le rouge financièrement depuis plus de deux ans, marquée par une inflation des matières premières et une concurrence accrue.

