Leroux & Lotz retenu au Havre pour une chaudière mixte bois-CSR

@ Leroux & Lotz

Le fabricant nantais Leroux & Lotz fournira la chaudière à biomasse et combustibles solides de récupération (CSR) équipant la future centrale préparée par Suez au Havre, dans le cadre du projet BioSynergy 76 soutenu par l’Ademe. Dimensionnée à 43,5 MW, prévue pour 2023, elle doit alimenter des industriels locaux et un réseau de chaleur urbain avec du bois de récupération. Mais aussi et cela reste novateur, des CSR de gabarit « grossier », c’est-à-dire des papiers, plastiques, cartons, mousses, déchets d’ameublement, textiles au pouvoir énergétique de niveau moyen.

Chaleur faible et forte

Les centrales mixtes bois-CSR restent ...