CVE investit dans l’approvisionnement des méthaniseurs

Déjà vendeur d’engrais et de fertilisants issus de digestats, via sa marque Regener, CVE continue à grandir dans la chaîne de valeur du biogaz en acquérant Ecovalim. Cette entreprise de 12 personnes, basée à Vourles au sud de Lyon, collecte et traite des déchets organiques de restaurants, grandes surfaces et industriels agroalimentaires. Elle commence aussi à le faire pour les résidus des ménages lyonnais, en anticipation de l’obligation de tri en 2024. Créée en 2011, Ecovalim a réalisé un chiffre d’affaires de 2 M€ en 2021 et voit son activité croître de 20% par an.

Approvisonnements stratégiques

« Nous voulons maîtriser la filière amont pour mieux répondre aux enjeux de l’aval, explique Arnaud Bossis, co-directeur général de CVE Biogaz. C’est-à-dire garantir des flux organiques les plus propres possibles, apporter ...