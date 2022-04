La demande reste soutenue dans la petite hydroélectricité

Le cabinet de conseil et transactions Envinergy a finalisé la cession de six centrales hydroélectriques en France à Forces hydroliQ SAS, filiale de la société de gestion Quaero Capital. Elles ont une puissance de 4,3 MW et peuvent produire 15,7 GWh/an. Les centrales se trouvent dans quatre départements (Savoie, Pyrénées-Atlantiques, Tarn et Alpes-de-Haute-Provence) et la plus grande est de 1,5 MW. Trois d’entre elles sont de haute chute et trois de basse chute mais aucune ne peut être utilisée pour le stockage d’énergie, précise le président d’Envinergy, Antoine Guibert.

De l’intérêt pour l’hydroélectrique

Les centrales appartenaient à ...