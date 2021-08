Ample lève 160 M$ pour sa solution d’échange de batteries pour VE

Le moment serait-il enfin venu pour l’échange de batteries dans l’électromobilité ? Après la faillite de Better Place en 2013 et la tentative avortée de Tesla, Ample vient de lever 160 M$ pour déployer ses bornes de “battery swapping” aux Etats-Unis. Fondée par John de Souza et Khaled Hassounah en 2014, la start-up américaine a su fédérer des investisseurs de renom pour cette nouvelle augmentation de capital. Les actionnaires originels tels que Moore Strategic Ventures et Shell Ventures ont notamment remis de l’argent sur la table. De nouveaux investisseurs ont également été séduits par le projet tels que Momentum Venture Capital (exploitant du réseau de transport singapourien) et PTT, la compagnie pétrolière nationale thaïlandaise. Via un bras robotisé, Ample promet un remplacement de batterie vide par une batterie pleine en quelques minutes quel que soit le modèle.

Solution modulaire pour flottes de véhicules

Dans son communiqué, Ample précise viser un déploiement sur tout le territoire américain et sur quelques localités internationales comme le Japon via un partenariat avec Eneos. L’entreprise n’en est plus à une phase de R&D et se dit prête à changer d’échelle rapidement. Une croissance qui devrait se faire en premier lieu via ...