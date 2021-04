Renov’Up en quête d’innovations pour massifier la rénovation énergétique

« Nous cherchons des solutions innovantes qui permettront d’accélérer la rénovation énergétique. Des solutions déjà existantes ou plutôt exploratoires. Nous privilégierons les plus innovantes et pertinentes pour lesquelles il nous semblera qu’un partenariat permettrait de changer d’échelle. » En quelques mots, Pierre-Emmanuelle Thiard, directeur général adjoint de Saint Gobain France Développement et Solutions, résume l’objectif de l’appel à solutions innovantes lancé par son groupe. Ouvert jusqu’à la fin mai, il vise les start-up et PME proposant des ...