CPPA : le fonds de garantie envisagé surtout pour les électro-intensifs

(Crédit : SNCF)

Confiés à la Direction générale des entreprises (DGE, Bercy) et à la Direction générale de l’énergie et du climat (ministère de la Transition écologique), les travaux de préparation d’un fonds de garantie pour les green corporate PPA ont commencé pour de bon. Une réunion a eu lieu la semaine dernière avec les parties prenantes et d’autres sont prévues. L’objectif est d’aboutir à une proposition d’ici l’été, dans un cadre réglementaire encore à définir.

Un Exeltium pour green CPPA à bon prix ?

Le groupe de travail interministériel associe les professionnels des énergies renouvelables, en l’occurrence le SER, Enerplan, France Energie éolienne, le think tank La Plateforme verte et les clients potentiels. Ils sont représentés notamment par Uniden* et le consortium Exeltium, acheteur en gros auprès d’EDF pour le compte de 27 industriels électro-intensifs ; une participation qui signale l’orientation que ...