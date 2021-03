Ilek s’attaque aux faux fournisseurs « verts »

Ilek en vert et contre le greenwashing : pour sa deuxième campagne de publicité à la télévision et sur les réseaux sociaux, le fournisseur alternatif toulousain dégaine un spot percutant de 30 secondes, diffusé pendant un mois en prime time sur TF1, France 2, M6 notamment. Il brocarde dans une première séquence les fausses offres « vertes » dans l’alimentation, l’automobile, le gaz et l’électricité. Puis s’autopromeut comme fournisseur d’électricité et gaz « 100 % renouvelables, locaux et justes ».

Comme quelques autres autres intermédiaires d’énergie ...