Le « développement harmonieux » de l’éolien ne fait pas l’unanimité

(Crédit : EDF)

Pour concrétiser les conclusions du groupe de travail sur l’acceptabilité du développement éolien terrestre, le ministère de la Transition écologique (MTE) a présenté hier un nouveau train de mesures, dont certaines seront inscrites dans la future loi Climat et résilience, lors d’une réunion à laquelle participaient plusieurs associations d’opposants à l’éolien. Comme annoncé le 14 janvier, le MTE a notamment confirmé sa volonté d’introduire une déclinaison régionale des objectifs chiffrés de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et de demander aux préfets de région une cartographie des zones les plus propices. Parmi les autres mesures présentées, ...