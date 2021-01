RE 2020 : « les ingrédients sont réunis pour une mise en œuvre rapide »

« Nous soutenons les grandes lignes du texte et souhaitons sa mise en œuvre au plus vite. » Même si les oppositions à la réglementation environnementale des bâtiments RE 2020 restent fortes, des nuances se font entendre. Dans un courrier adressé ce 27 janvier à la ministre de la Transition écologique, 9 organisations* vont ainsi jusqu’à encourager le gouvernement à appliquer cette nouvelle réglementation. « Tous les ingrédients sont réunis pour une mise en œuvre rapide de la RE 2020 au profit de l’intérêt général », estiment les signataires de la lettre à consulter ci-dessous. Parmi eux, on trouve le syndicat de la filière solaire Enerplan, des ONG ou encore des représentants des architectes et des cabinets d’ingénierie.

Si un délai était accordé…

Les co-signataires n’approuvent certes pas ...