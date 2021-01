Bornes de recharge électrique : un marché à fort voltage en 2021

(@IES Synergy)

Une cible de 100 000 bornes publiques de recharge pour véhicules électriques en service d’ici la fin de l’année, le programme Advenir sous certificats d’économies d’énergie propulsé à 100 M€, un droit à la prise plus incitatif de même que le pré-équipement des bâtiments neufs, les offensives musclées de Total, Izivia, Engie, Vinci, Bouygues et de nombreux indépendants… Et surtout un parc de 433 000 véhicules électrique et hybrides en novembre 2020, contre 275 000 un an plus tôt : « les perspectives du marché sont excellentes, les efforts du gouvernement manifestes. Les nouvelles subventions vont commencer à produire leurs effets, les appels d’offres sont déjà de plus en plus nombreux. Tout est plus clair », se réjouit Jean-Benoît Moreau, directeur du marketing du fabricant français IES-Synergy.

« 50 000, ce sera très bien »

Un optimisme qui tranche avec la réalité de 2020. Quasi stagnantes avec seulement quelques centaines en plus et la découverte que certains appareils étaient auparavant comptés plusieurs fois, les bornes en accès public plafonnaient à 28 928 en novembre dernier et sont donc censées tripler en douze mois. « Un objectif pharaonique » aux yeux de Romain Vincent, président de l’opérateur indépendant Electric 55 Charging (E55C), qui vient de décrocher la mise à jour des ex-bornes Bluecub de Bolloré sur le territoire de la métropole de Bordeaux : « si nous sommes à 50 000 à la fin de l’année, ce sera très bien ». Ce réalisme tient compte, entre autres, des délais d’obtentions de permis et de l’impact persistant de la crise sanitaire sur les chantiers et les raccordements.

Cela dit, les 100 000 bornes servent surtout à fixer un chemin : « Advenir ne va pas s’arrêter à la fin de l’année. La clé est avant tout de ...