Demeter prépare son troisième fonds infra

Entretien avec Philippe Detours, managing partner en charge des fonds Infrastructure chez Demeter –

Présente dans le financement des infrastructures de la transition énergétique depuis 2015, la société de gestion a totalement investi son premier fonds, poursuit les opérations avec le Fonds de modernisation écologique des transports et en lève actuellement un troisième avec un objectif de collecte de 300 M€ fin 2021. Il ciblera trois domaines : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la ville intelligente.

GreenUnivers : Quel est le bilan de votre premier fonds infra, désormais totalement investi ?

Philippe Detours : Nous avons investi 70 M€ dans 10 opérations, la moitié dans les énergies renouvelables avec des développeurs tels Sun’R et H2Air et l’autre moitié dans l’efficacité énergétique, dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires et universitaires avec des industriels comme Eiffage. Nous avons d’ores et déjà atteint un TRI net supérieur à 11%, ...