La place de marché C2E Market lancée lundi [Exclusif]

La place de marché des certificats d’économie d’énergie C2EMarket entrera en service lundi prochain 9 novembre. Elle va servir à échanger des titres CEE “au juste prix, au meilleur moment, en toute sécurité”, promet la page d’accueil du site déjà en ligne, entre détenteurs et demandeurs de certificats, en particulier les énergéticiens qui ont besoin de remplir leur obligation à la fin de la période de collecte.

C2 Market compte pour l’instant cinq membres, deux obligés (Engie et l’enseigne de distribution Les Mousquetaires via sa filiale carburants Scaped) et trois intermédiaires à statut de délégataire : Eqinov, Leyton et Sonergia. Comme le précise Marc La Rosa, l’un des deux cofondateurs avec Olivier Le Marois, ces primo-adhérents “ont pris des engagements sur les volumes proposés à l’échange”, en l’occurrence 1 TWh cumac (économies d’énergie futures cumulées puis actualisées) par mois qui devrait être atteint ...