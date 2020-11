A Vire, la méthanisation fait alliance avec la récupération de chaleur

(@Agrigaz et Agripower)

Deux en un : méthanisation et récupération de chaleur fatale industrielle. L’unité de production de biométhane mise en service à Vire (Calvados) en octobre coche deux cases de la transition énergétique. Dimensionnée à 300 Nm3/heure, portée par 40 agriculteurs et par l’entreprise Normandise, un fabricant d’aliments pour chiens et chats, elle se distingue des méthaniseurs existants par l’utilisation de la chaleur perdue de l’industriel pour chauffer les intrants – les déchets agroalimentaires et les effluents d’élevage. Lesquels doivent être débarrassés des bactéries pathogènes avant l’introduction dans le digesteur.

Cette ...