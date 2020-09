L’ancien propriétaire de Valeco souhaite acquérir le fournisseur Mint

(Crédit : Mint)

Après le golf, l’électricité. Eoden, la société familiale d’Erick Gay, ancien propriétaire du développeur et producteur EnR Valeco qu’il a cédé en 2019 à EnBW, va déposer une offre publique d’achat amicale sur le fournisseur alternatif Mint (ex Budget Telecom, reconverti dans l’électricité depuis 2017 ), basé à Montpellier. Depuis la vente de Valeco, Eoden a réalisé une première acquisition en mars dernier en reprenant le golf de Massane (5 M€ de CA, 60 salariés) près de Montpellier à ses fondateurs les frères Alain et Guy Jeanjean. Eoden souhaite donc faire de même avec Mint, créé et investi à hauteur de 5,07 % du capital par Kaled Zourray, qui doit continuer à le diriger.

Eoden prévoit de déposer une offre au prix de 10€ par action pour cette société cotée sur Euronext Paris, ce qui la valorise autour de 64 M€. Dans ses résultats semestriels, Mint annonce avoir dépassé ...