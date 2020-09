Hydrogène : Lhyfe vise une tonne/jour dès 2022

(@Lhyfe)

Le développeur-producteur d’hydrogène d’origine renouvelable nantais Lhyfe ne se contente pas de lancer la construction de sa première usine et centre de R&D à Bouin en Vendée, chose faite depuis vendredi dernier et où 6 M€ vont être investis. Il s’implante aussi en Allemagne et se prépare à le faire en Espagne, en Italie, au Portugal et en Europe du Nord. Un premier bureau a été ouvert à Kehl à la frontière franco-allemande ; les premiers contrats sont en bouclage, avec des industriels et des collectivités locales, pour alimenter de futures flottes H2.

Le sujet est confié à une nouvelle recrue, Luc Graré, responsable de la zone Allemagne-Benelux et en provenance du fabricant d’électrolyseur norvégien NEL. Lequel est aussi le fournisseur des composants que va commencer à assembler Lhyfe en Vendée, pour être en mesure de délivrer quotidiennement 300 kilos d’hydrogène à partir de mai prochain. Les clients sont pour le moment ...