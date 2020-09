Boralex se prépare à commercialiser de plus en plus d’électricité

(Crédit : Boralex)

Autour de 150 GWh de production électrique éolienne sortiront de l’obligation d’achat (OA) chez Boralex l’année prochaine. Hormis le repowering des parcs, le développeur-producteur aura le choix entre la vente sur le marché, les PPA et l’approvisionnement de fournisseurs d’énergie. Un mix de ces solutions est aussi possible. Boralex vient ainsi de signer un PPA avec Auchan Retail France issu de deux parcs éoliens de 16 MW dans la Somme, mis en service en 2003 et 2004 et sortis d’OA en 2018 et 2019, l’engagement d’exclusivité ayant été annoncé en juin, à un tarif qui n’est pas dévoilé.

La production sera fournie dès janvier 2021 à l’enseigne de la grande distribution. Entretemps, elle a été vendue sur le marché mais aussi, cette année, à ...