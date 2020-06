Auchan signe son premier PPA, avec Voltalia, Boralex et Eurowatt

(@Auchan)

Les magasins Auchan ont conclu leurs trois premiers contrats d’approvisionnement direct en électricité renouvelable. Voltalia, Boralex et Eurowatt en sont les bénéficiaires. Le premier corporate PPA (CPPA*) de cette série prévoit la construction de deux centrales solaires de 60,7 MW dans le Sud de la France et leur mise en service en 2021 et 2022 par Voltalia. La filiale de Creadev bénéficie ici d’un contrat d’achat sur 20 ans. Auchan et Voltalia ont en commun d’appartenir à la famille Mulliez.

Les deux autres CPPA portent sur l’achat de la production de deux parcs éoliens existants, au moment de leur sortie du mécanisme de soutien public. Ces actifs de Boralex et Eurowatt sont composés de ...