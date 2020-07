Orygeen s’intéresse de près aux CPPA H2

Les principaux PPA dans le monde (Crédit : Orygeen)

L’essor des corporate power purchase agreements (CPPA) verts a fait émerger une nouvelle compétence : la structuration de ces nouveaux contrats d’approvisionnement en électricité d’origine renouvelable. Un savoir-faire constitué en interne chez les énergéticiens ou les très grands consommateurs, comme Agregio au sein d’EDF ou SNCF Energie pour la SNCF ; et en externe, dans de grands cabinets de conseils tel que Capgemini ou chez des spécialistes des énergies renouvelables, par exemple Orygeen, pionnier de ce nouveau métier. Comme l’explique son fondateur Jean-Pierre Riche, à la différence du conseil en achat d’énergie qui vise surtout à déclencher les opérations au bon moment et sur la bonne période, l’accompagnement sur les CPPA consiste à tenir compte de la stratégie RSE* du client, à anticiper sur ses besoins pendant 5, 10 et parfois 15 ans et à construire un contrat bilatéral où ...