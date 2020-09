MaPrimeRénov dotée d’un forfait AMO et Sare, d’un guichet PME

L’extension de MaPrimeRénov à partir du 1er octobre comprendra aussi un forfait pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO), c’est-à dire une prestation de conseil sur la conception et la réalisation des bouquets de travaux. Elle est déjà proposée par l’Anah dans son programme Habiter Mieux Sérénité pour les rénovations globales et notamment déployée par le mouvement Soliha, qui réunit 140 associations et organismes locaux. Cette nouveauté a été présentée ce matin par le ministère du Logement lors d’un webinaire sur les mesures issues de France Relance et sur l’état d’avancement de MaPrimeRénov en version 2020.

Une « filière industrielle » encouragée pour l’habitat social

Comme l’indique la directrice générale de l’Anah, Valérie Mancret-Taylor, 90 000 dossiers avaient été déposés à la fin août, 83 000 instruits et 61 000 engagés (les ménages informés du montant de l’aide accordée), soit autant que sur l’ensemble de l’année 2019. L’Anah vise 100 000 à 150 000 dossiers d’ici la fin de l’année, même si l’objectif officiel reste à ...