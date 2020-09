La relance de la rénovation énergétique commence au pas de charge

(@Anah)

Le gouvernement imprime à son plan de relance un rythme des plus soutenus. En tous cas pour le moment et dans la rénovation énergétique des bâtiments, qui mobilise 6,7 Mds€ pour 2020 et 2021. La démultiplication de MaPrimeRénov (MPR), une aide directe de l’Anah pour les logements, étendue aux ménages aisés, aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs était donc logiquement prévue pour l’année prochaine. Elle va en fait entrer en vigueur dans trois semaines, pour éviter le trou d’air : « pour qu’aucun particulier n’hésite à lancer les travaux en attendant ...