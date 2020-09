Banque des territoires, Bpifrance : 14,5Mds€ pour les EnR d’ici 2024

La Banque des territoires et Bpifrance vont soutenir la transition à hauteur de 40 Mds€ entre cette année et 2024. Evoqué lundi dernier et détaillé ce matin avec un résumé consultable ci-dessous, leur Plan climat est décliné en trois volets : 1) les entreprises et les territoires, avec 20 Mds€, dont 10 Mds€ de prêts à la rénovation des logements sociaux et 3,5 Mds€ pour développer la mobilité verte, avec notamment le financement de 11 000 véhicules moins polluants et 50 000 bornes de recharge 2) les EnR avec 14,5 Mds€ vers les développeurs ; 3) les greentechs (2,5Mds€) et les réseaux (eau, chaleur…).

Cofinancements doublés

Les deux filiales de la Caisse des dépôts veulent ...