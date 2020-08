L’Australie encourage le projet solaire hors normes de Sun Cable

(@Sun Cable)

Le gouvernement australien a accordé le 29 juillet dernier le statut envié de « Projet majeur du Commonwealth » à une initiative solaire qui, si elle se concrétise, est promise à une renommée mondiale. Située près de Tennant Creek, au centre semi-désertique du Territoire du Nord, l’une des neufs grandes régions de l’île-continent, elle prévoit une centrale photovoltaïque de 10 GW sur 15 000 hectares, une capacité de stockage entre 20 et 30 GWh et un câble sous-marin de 3 700 km entre l’Australie et Singapour. Du jamais vu qui n’effraie pas le gouvernement de ce Territoire du Nord : il soutient aussi le projet et lui a accordé dès juin 2019 ce même statut privilégié.

Le projet est porté par Sun Cable, un développeur de Nouvelles Galles du Sud créé en 2018 par David Griffin, professionnel expérimenté du solaire en Australie et en Afrique du Sud. En novembre 2019, Sun Cable a réussi une levée de fonds qualifiée de conséquente – mais sans autre précision – avec l’arrivée de deux milliardaires du pays, Mike Cannon-Brookes, via son fonds d’investissement Grok Ventures et Andrew Forrest, président de Squadron Energy, qui a fait fortune dans l’industrie minière. Cela dit, quels que soient les moyens de ses nouveaux copropriétaires, Sun Cable va ...