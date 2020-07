Ikea France fait confiance à Voltalia

(Crédit : Ikea)

Ikea France a choisi, ce sera Voltalia. Le géant de l’ameublement suédois cherchait un partenaire en France pour proposer des panneaux solaires à sa clientèle, installation et maintenance comprises, comme il le fait déjà dans d’autres pays, par exemple au Royaume-Uni. Ikea France avait désigné un premier prestataire l’année dernière mais il a fait défection à la dernière minute. L’enseigne élit cette fois l’un des principaux développeurs-producteurs d’énergies renouvelables français, filiale de Creadev, le holding de la famille Mulliez (Auchan…). « Nous avons été choisis pour notre fiabilité, notre capacité à proposer un partenariat solide et dans la durée. La technicité et le prix ont joué, mais dans un second temps », explique Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

Importante capacité d’achat

Le marché des particuliers n’est pourtant pas le terrain de prédilection de Voltalia, mais ...