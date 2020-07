Emmanuelle Wargon compose son cabinet

La nouvelle ministre déléguée au Logement a choisi Arnaud Anantharaman comme directeur de cabinet. Cet X-Ponts vient du secteur des transports : il était depuis 2017 directeur transition énergétique et réseaux ferrés Ile-de-France au sein du groupe Keolis après avoir passé trois ans comme responsable de la mission Grand Paris à la RATP. Avant cela, il a été pendant un an conseiller logement et rénovation urbaine auprès de la Maire de Paris.

Guillem Canneva sera directeur de cabinet adjoint et Maëlle Charreau est nommée cheffe de cabinet.

Emmanuelle Wargon a également choisi plusieurs conseillers :

Pierre-Gaël Bessière : conseiller élus locaux et territoires,

Olivier Alexanian : conseiller communication,

Emmanuel Constantin : conseiller rénovation énergétique et construction,

Pierre Manenti : conseiller parlementaire,

Marie Rombaldi : conseillère « logement d’abord » et hébergement,

Louis de Franclieu : conseiller budgétaire et fiscalité.