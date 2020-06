Numérique : le Sénat cible les appareils plus que les données

La durée de détention d’un smartphone sera-t-elle un jour encadrée par la loi ? Le Sénat n’en est pas là mais pas si loin non plus. En tout cas sa mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique est des plus critiques sur la faible espérance de vie des appareils – 23 mois en moyenne. Elle vient de présenter 25 propositions pour réduire l’impact environnemental et énergétique du secteur, consultables en détail ci-dessous. Lesquelles ont été approuvées par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de la Haute assemblée.

On retiendra du diagnostic que l’empreinte carbone de l’ensemble du secteur (appareils, réseaux, stockage et échanges de données) est formée à ...