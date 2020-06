Hydrogène : l’infrastructure de Zev prend tournure

@Hympulsion

Coup d’accélérateur pour la mobilité à l’hydrogène dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (Aura). Le projet Zero Emission Valley (Zev), présenté en 2017, vient de donner lieu à la signature de deux marchés pour l’installation des stations de distribution. Hympulsion, la société de projet dédiée à la synchronisation entre l’infrastructure et les véhicules, a confié à Engie Solutions le déploiement d’ici 2023 des 20 unités prévues – dont une est déjà en service à Chambéry, avec électrolyseur. Engie est l’un des initiateurs de Zev et est actionnaire d’Hympulsion. Engie Solutions et notamment GNVert sont chargés du choix des emplacements et de leur préparation, du génie civil, de l’installation technique jusqu’au système de paiement, de l’obtention des autorisations administratives. GNVert s’occupera ensuite de l’entretien et de la maintenance.

Une deuxième commande a été passée, sur les composants de ces mêmes stations. Elle est attribuée au groupement MAT, formé pour l’occasion par les fabricants McPhy, Atawey et TSM, basé à Champ-sur-Drac près de Grenoble. Le contrat porte en l’occurrence sur ...