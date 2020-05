Ailes Marines passe une nouvelle commande, reste confronté aux pêcheurs

Après SGRE pour les éoliennes et Navantia pour les fondations, Ailes Marines désigne un nouveau fournisseur de premier rang (Tier 1) pour son futur parc éolien marin en baie de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) : Van Oord. Le néerlandais, qui décroche là son premier chantier éolien en France, sera chargé de transporter et installer les 62 fondations jacket (structures métalliques à treillis) et les pieux des fondations de la sous-station électrique en mer.

Pour la filiale du groupe Iberdrola, trois contrats Tier 1 restent à conclure : pour ...

la fabrication du transformateur justement et son installation et ainsi que la contractualisation officielle pour la fourniture des turbines avec Siemens Gamesa.

Van Oord installera les pieux d’ancrage en 2021 en utilisant son navire Aeolus, assisté par un autre en 2022 pour les fondations jacket fabriquées à Fene, en Espagne, et à Brest.

Ces accords sont conclus avant que le projet soit purgé de tout recours. Un dernier contentieux portant sur I’arrêté modificatif aux ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau, de décembre 2017, doit faire l’objet d’une décision du Conseil d’Etat, attendue d’ici l’été.

Les pêcheurs dans une mauvaise passe

Ces commandes sont aussi passées alors qu’Ailes Marines reste confronté à l’opposition des pêcheurs locaux. Le promoteur doit commencer dans quelques jours à rechercher sur les fonds marins des munitions non explosées datant de la Seconde guerre mondiale. De manière à enterrer les futurs câbles, ce qui vise à… moins perturber la collecte des coquilles Saint-Jacques. Mais les pêcheurs contestent cette opération. Ils traversent en outre une passe périlleuse : leur campagne de pêche fortement réglementée est censée se terminer maintenant et la crise sanitaire et économique Covid-19 a réduit leurs débouchés, entre autres effets. La flotte des pêcheurs compte 225 bateaux et l’exceptionnelle ressource de la Baie de Saint-Brieuc génère, selon le Centre de ressources socio-économiques des Côtes d’Armor, 470 emplois embarqués, 78 dans les criées et 150 dans les ateliers de transformation et d’expédition.

Cela dit, la cohabitation entre le parc éolien prévu pour 2023 et l’économie halieutique a fait l’objet d’une préparation depuis 2012. Les 62 turbines évitent le principal gisement de coquillages, se situant dans un champ qualifié de « secondaire », l’implantation tient compte des courants et les espacements entre les machines ont été portés à 1 300 mètres. Il reste à savoir quel accueil les professionnels de la pêche feront dans quelques jours aux bateaux des sous-traitants d’Iberdrola et si une intervention des pouvoirs publics – Conseil régional, préfecture… – devra être envisagée.