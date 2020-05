Sale temps pour les turbiniers occidentaux

Les mauvaises annonces se succèdent pour les principaux fabricants occidentaux d’éoliennes. Les résultats financiers du premier trimestre 2020 sont pour la plupart dans le rouge et l’incertitude que fait planer la pandémie de Covid-19 sur leur activité les pousse à suspendre leurs prévisions sur l’année. Petit tour d’horizon.

Vestas perd 80 M€

Vestas, le premier turbinier européen, a enregistré un chiffre d’affaires de ...

2,235 Mds€ au 1trimestre, en hausse de 29% par rapport à la même période l’année dernière. Pour autant, sa marge brute d’exploitation diminue de 97 M€ et passe en négatif à -54 M€. Au final, le groupe danois est en perte de 80 M€ sur les trois premiers mois de l’année, contre un résultat net positif de 25 M€ au 1T 2019. Vestas a été l’un des premiers à suspendre ses prévisions pour 2020. Pour rappel, il visait entre 14 et 15 Mds€ de chiffre d’affaires, et entre 7 et 9 Mds€ de marge Ebit avant éléments spéciaux.

Siemens Gamesa exposé au marché indien

En matière de chiffre d’affaires, Siemens Gamesa fait presque jeu égal avec Vestas : 2,2 Mds€ sur les trois premiers mois de l’année, en baisse de 8% par rapport à 2019. Sa marge brute d’exploitation avant intégration et coûts de restructuration s’élève à 33 M€ contre 178 M€ un an plus tôt. Le groupe germano-espagnol affiche en revanche des pertes financières deux fois plus importantes que le danois : 165 M€, alors qu’il était positif de 49 M€ au T1 2019. Dans sa présentation aux investisseurs, Siemens Gamesa explique que ces mauvais résultats sont notamment liés à son exposition sur le marché indien, fortement impacté par le coronavirus. Le groupe a lui aussi suspendu ses prévisions pour l’année.

Nordex à contre-courant

Les résultats financiers provisoires publiés par Nordex-Acciona semblent démontrer une certaine résilience. Les ventes du turbiner sont en forte hausse : 964,6 M€ au premier trimestre 2020 contre 398,9 M€ à la même période l’année précédente. L’Ebitda s’élève à 13,1 M€ contre 3,3 M€ au T1 2019. En revanche, le groupe n’a pas encore publié son résultat net, il devrait le faire le 11 mai prochain à l’occasion de la publication de ses résultats définitifs du premier trimestre. A noter que malgré des ventes en nette hausse, Nordex-Acciona a préféré lui aussi suspendre ses prévisions.

General Electric Renewables dans le rouge

Un mot tout de même sur General Electric Renewables, même si la comparaison avec les autres turbiniers n’est pas pertinente puisque la filiale du conglomérat américain comprend toutes les activités liées aux énergies renouvelables, et notamment l’hydroélectricité. Le périmètre n’est donc pas le même.

Le chiffre d’affaires de GE Renewables au premier trimestre de l’année s’élève à 3,2 Mds$ (2,94 Mds€) en baisse de 13% par rapport à la même période l’année précédente. Son résultat net est dans le rouge, en perte de 300 M$ (276 M€) et en baisse de 61%.