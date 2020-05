Les prix des panneaux solaires se stabilisent

La tendance à la hausse des prix des panneaux photovoltaïques semble s’infléchir à mesure que l’économie chinoise redémarre. C’est ce qui ressort de la dernière analyse mensuelle de pvXchange sur l’évolution des prix des principales technologies du marché. Les tarifs restent néanmoins globalement supérieurs à ceux qui étaient pratiqués au début de l’année.

Stabilisation

Les prix se sont stabilisés en avril sur les ...

trois principaux segments de marché que sont : High efficiency (0,34 €/W), All black (0,35 €/W) et Mainstream (0,26 €/W). Le prix des panneaux bifaciaux et low cost sont quant à eux en baisse de respectivement 2,6% et 5,6%. « La situation de l’approvisionnement en modules, onduleurs et systèmes de stockage, qui sont principalement fabriqués en Chine, reste quelque peu tendue », observe Martin Schachinger directeur de pvXchange.

L’arrêt de la production de panneaux PV en Chine en raison du coronavirus sur une partie du premier trimestre a inversé la tendance à la baisse continue des prix constatée ces 10 dernières années. La courbe s’est retournée de manière spectaculaire dès février, une tendance confirmée également en mars. Ce mois d’avril marque donc une pause dans l’inflation des équipements solaires.

Les industriels chinois envoient des signaux très rassurants laissant entendre que le retournement de marché ne serait qu’un épiphénomène dû à la pandémie. Jinko Solar affirmait ainsi dès le mois de mars avoir retrouvé ses capacités de production “à 100%”. Plus récemment, c’est un autre leader du secteur, Longi, qui a assuré viser pas moins de 17 GW de livraisons en 2020, contre 7,39 GW l’année dernière.