Les véhicules « retrofités » prennent la route

(@Carwatt)

Cet arrêté paru au Journal Officiel ce 3 avril était attendu depuis des années. Les voitures thermiques transformées en électriques peuvent dorénavant rouler sur la voie publique, à condition d’avoir plus de cinq ans et pour les deux-roues, plus de trois. En France et alors que nombre de pays européens facilitent déjà le retrofit électrique, « c’est une grande victoire, se réjouit Gérard Feldzer, co-président de l’association Aires, qui réunit les professionnels de cette petite filière*. Le ...