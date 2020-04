La PPE, désormais publiée, résistera-t-elle à la crise ?

Hôtel de Roquelaure © Pline, Wikimedia Commons

Préparée depuis 2017 et en retard d’un an, la Programmation pluriannuelle de l’énergie a enfin son décret d’application, paru au Journal Officiel ce matin, de même que celui de la Stratégie nationale bas carbone. Des « textes écologiques structurants, qui impliquent la décarbonation de tous les secteurs d’activités et qui incarnent notre volonté intacte de poursuivre la transition écologique de notre pays », a salué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire.

Focus sur les EnR

Sans surprise par rapport aux feuilles de route déjà présentées, à part peut-être que la trajectoire de la capacité électrique nucléaire n’y est évoquée à aucun moment – l’avocat Arnaud Gossement s’en étonne longuement sur Twitter – le décret consacre un article (art.2) aux économies d’énergie et la plupart des onze autres à la production d’énergies renouvelables. Les syndicats professionnels des EnR n’ont...