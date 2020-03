Comment les fournisseurs alternatifs encaissent le choc, l’exemple d’EkWateur

« Le déclin durable de la demande d’électricité, qui devrait se poursuivre si la France entre durablement en récession, s’accompagnera d’une chute des recettes des opérateurs et de leur trésorerie », prévoient Boris Solier et Jacques Percebois, respectivement maître de conférences et professeur émérite en économie à Montpellier, dans un article fouillé sur la cascade d’effets du Covid-19 sur le marché de l’électricité, paru hier dans The Conversation. On n’en est pas là, mais la baisse de la consommation est d’ores et déjà spectaculaire, comme le suggèrent les données journalières du gestionnaire de réseau électrique RTE, depuis le début du mois.

Souce : Eco2mix, RTE

Les fournisseurs d’énergie subissent ce choc de plein fouet. « Par rapport à nos prévisions, la consommation de nos clients sous compteurs Linky, bien que ce soient surtout des particuliers, a baissé de 28% la semaine dernière », constate Julien Tchernia, co-fondateur d’EkWateur. Avec des chutes allant jusqu’à 76% sur ...