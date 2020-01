Records de production électrique renouvelable en Europe en 2019

(@Vattenfall)

L’électricité d’origine renouvelable a franchi plusieurs plus hauts historiques en Europe l’année dernière. D’abord en Grande-Bretagne. Début décembre et selon le gestionnaire de réseau national, la production éolienne a atteint 17 342 MW et fourni autour de 45% de l’électricité du pays. En mai dernier, l’énergie solaire avait elle aussi réalisé un record, à 9 550 MW. Et en août, c’est un minimum qui a été touché, avec une électricité carbonée à hauteur de 57 gCO2/kW. « Le 17 août est devenu le jour le plus vert depuis le début de la révolution industrielle », n’hésite pas à claironner le National Grid dans un communiqué. Il reste à savoir la capacité que doivent continuer à mobiliser les moyens de production commandables britanniques et la part de l’électricité d’origine renouvelable sur l’ensemble de la production annuelle.

Baisse de l’électricité charbonnée en Allemagne

Une donnée que publient déjà l’agence de l’énergie et le gestionnaire de réseau du Danemark, pour afficher là aussi ...