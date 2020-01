Mobilité et bâtiment intelligent font leur show au CES 2020

Le Consumer electronic show (CES) n’est définitivement plus seulement le salon mondial de l’électronique grand public. Organisé du 7 au 10 janvier à Las Vegas, l’événement est désormais plus largement celui de l’innovation technologique dans les biens de grande consommation. Y compris dans la mobilité et le bâtiment intelligent, comme l’illustrent plusieurs solutions présentées cette semaine pour la 53ème édition du salon. Et les Français ne sont pas en reste.

Le CES 2020 offre comme toujours l’occasion aux grands groupes de donner à voir leurs nouvelles ambitions. A l’image de Sony : connu dans divers secteurs de l’électronique à la téléphonie, le japonais présente à Las Vegas le premier...