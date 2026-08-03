Les prix du gaz conduisent à des paris risqués sur l’hiver [Marchés]

« Le marché se positionne aujourd’hui plutôt pour acheter du gaz pour décembre, au lieu de remplir les stocks », observe Chamsedean Anis Aboura, adjoint à la direction commerciale grands comptes chez GazelEnergie. Les prix des molécules se ...
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