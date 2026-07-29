Valorem déclenche son plan social

Exclusif – Valorem s’engage à son tour dans un plan de réduction de ses effectifs. Entre 73 et 76 postes sont concernés selon nos informations, sur un effectif de 565 personnes. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté ce mois-ci aux salariés. Cet objectif de plus de 70 postes supprimés doit être atteint en ...

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