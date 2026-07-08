Valeco signe un PPA solaire de 15 ans et se prépare à monter en gamme

(c) – Jacopo Landi

*Article modifié le 8/7/2026 suite à des précisions de Valeco

Valeco conclut un PPA solaire de 15 ans avec Alterna Energie et Pomona, distributeur de produits alimentaires aux professionnels. Alterna Energie (groupe Sorégies) fait le lien, s’occupant de l’agrégation et du complément de fourniture. Mais le développeur-producteur filiale d’EnBW se prépare à proposer des offres plus sophistiquées.

Le contrat avec Pomona est basé sur la production de deux centrales solaires neuves, de 5 MWc chacune, en service depuis fin 2023. Elles valorisaient leurs électrons sur le marché, toujours grâce à Alterna Energie, avant la prise d’effet de ce contrat en début d’année. Le PPA suit le schéma « classique » du « pay-as-produced », l’acheteur s’engageant à reprendre l’ensemble de la production de la centrale, quelle qu’elle soit. Le fait qu’Alterna Energie soit à la fois l’agrégateur et le fournisseur du complément simplifie l’intégration du PPA dans le contrat de fourniture global de Pomona, qui compte 74 sites à travers la France.

Un service « marché » renforcé

« Ce sont des projets très compétitifs » avec notamment des « bonnes condition de productible », explique Martin Rouzière, responsable du service marchés et flexibilités de Valeco. « Ce n’est pas forcément la taille des projets qui permet de faire des économies, il y a aussi d’autres leviers dans le capex, le coût du raccordement ou même le financement », explique-t-il. Ce qui donne à la fin un prix, gardé confidentiel, qui a convaincu un client soucieux de se décarboner comme Pomona, en temps de prix de marché bas et de cannibalisation solaire. Des facteurs qui réduisent l’intérêt pour ce type de contrats, encore difficiles à signer aujourd’hui, malgré la possibilité de sécuriser un prix pour une longue durée. Les deux centrales objets du contrat ont été financées en dette corporate, détaille Daniel Vojdani, directeur des marchés et du business developpement de Valeco. Elles produiront 130 GWh/an, couvrant environ 10% des besoins de Pomona.

Valeco prépare la suite et a restructuré en début d’année son service marché, qui existe pourtant depuis plusieurs années. « Il a changé d’envergure pour être plus adapté aux besoins des clients, et nous avons aussi créé un pôle commercial », explique Daniel Vojdani. Alors que la construction progresse sur un parc solaire de 120 MWc, Valeco construit en parallèle quasiment 40 MW de batteries. De quoi pouvoir monter en sophistication et en pertinence pour ses PPA, qu’il n’exclut pas non plus de compléter en se fournissant directement sur le marché de l’électricité. L’entreprise peut compter sur l’expertise de sa maison mère, EnBW, connaisseur du trading en Allemagne. [/restrict-content]