L’appel d’offres éolien terrestre applique la nouvelle ligne gouvernementale

« Nous allons tous mourir si les futurs appels d’offres sont fléchés uniquement vers du repowering qui va être capté par les deux gros acteurs », réagit l’un des participant et lauréat de la 11e session de l’appel d’offres éolien terrestre ; il souhaite rester anonyme. De fait, cette compétition a fait la part belle aux renouvellements de fermes éoliennes : elles trustent « 66% de la puissance cumulée des projets que la Commission de régulation de l’énergie propose de retenir », selon le rapport du régulateur publié hier. La base de données de Wattabase ...
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