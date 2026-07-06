Les nouvelles infras énergétiques au défi du financement

Par
Natasha Laporte
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[Compte-rendu] Stockage behind the meter, chaleur renouvelable, géothermie… Ces infrastructures encore émergentes mais en plain essor explorent de nouveaux modèles d’affaires et de financement, évoqués lors de la 12ème conférence de GreenUnivers sur le Financement des infrastructures, le 1er juillet à Paris. Entre ces différents actifs, un fil rouge ...

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