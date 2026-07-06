Les nouvelles infras énergétiques au défi du financement

[Compte-rendu] Stockage behind the meter, chaleur renouvelable, géothermie… Ces infrastructures encore émergentes mais en plain essor explorent de nouveaux modèles d’affaires et de financement, évoqués lors de la 12ème conférence de GreenUnivers sur le Financement des infrastructures, le 1er juillet à Paris. Entre ces différents actifs, un fil rouge ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte