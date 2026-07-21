La Martinique en pointe dans la décarbonation portuaire

« La Martinique a un coup d’avance ! C’est la première fois en France qu’on aborde la consommation d’énergie d’un port de façon aussi globale », assure Eric Dupuy. Ce responsable des réseaux électriques intelligents chez Valorem a piloté le « smart grid » tout neuf du Grand port de Martinique à Fort-de-France, après avoir remporté un appel d’offres initié en 2022 face à EDF, TotalEnergies et Vinci notamment.

Ce chantier de 11 M€ inauguré en juin dernier consistait à décarboner la consommation du terminal des conteneurs, tout particulièrement énergivore avec ses groupes de production de froid indispensables aux caissons réfrigérés. Le port voulait aussi faire des économies – la facture annuelle d’électricité est de 500 000€/par an – et gagner en autonomie par rapport au réseau général pour maintenir un service de base en cas de ...