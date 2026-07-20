Agrivoltaïsme : la FFPA mise en péril par la multiplication des départs

Par
Paul Messad
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Article modifié suite à une précision de Valorem – 

Enquête – La Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA) est en grande difficulté. Plusieurs sources internes et externes à l’association font état auprès de GreenUnivers d’une situation budgétaire inquiétante et d’un bureau affaibli. La présidente, Audrey Juillac, réélue en novembre 2025, a démissionné fin juin sur fond de dissensions stratégiques dans un secteur des énergies renouvelables frappé par l’instabilité politico-réglementaire et la réduction de ses objectifs de développement. 

La présidente a aussi quitté dans le même temps son ...

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