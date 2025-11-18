Agrivoltaïsme : le manque de clarté réglementaire et économique persiste

Grand raout agrivoltaïque au Salon de l’Aveyron hier à Paris. Les syndicats professionnels Enerplan et France Agrivoltaïsme réunissaient leurs adhérents et les intéressés pour un « 2e carrefour de l’agrivoltaïsme », en pleine tempête budgétaire. Premier sujet sur les lèvres : la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3). Le texte manque toujours à l’appel, tandis que le ministre de l’Economie et de l’Energie, Roland Lescure, ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte