De nouvelles aides pour l’électrification 

Deux nouvelles opérations de leasing social vont être annoncés demain, mardi 7 juillet, par le gouvernement lors d’un point d’étape sur le plan d’électrification d’avril et son « équipe de France » dédiée. L’une pour 50 000 véhicules électriques dont les modèles ne seront dévoilés qu’en fin de matinée ; l’autre ...
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