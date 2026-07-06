Revenus des batteries : le trading va remplacer les services système dès 2029

Par
GreenUnivers
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[Compte-rendu] A mesure que le nombre de batteries stationnaires augmente sur le réseau, leurs revenus vont diminuer. C’est le constat établi par Michael Salomon, fondateur et PDG de Clean Horizon, lors de la 12ème conférence sur le Financement des infrastructures de GreenUnivers organisée le 1er juillet à Paris. 

Michaël Salomon (Clean Horizon), 1er juillet, @Memento

Les gains annuels générés par ...

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