Revenus des batteries : le trading va remplacer les services système dès 2029

[Compte-rendu] A mesure que le nombre de batteries stationnaires augmente sur le réseau, leurs revenus vont diminuer. C’est le constat établi par Michael Salomon, fondateur et PDG de Clean Horizon, lors de la 12ème conférence sur le Financement des infrastructures de GreenUnivers organisée le 1er juillet à Paris.
Les gains annuels générés par ...
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