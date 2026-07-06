Pourquoi Rive investit dans la chaleur renouvelable industrielle

Rive Private Investment fait son entrée dans la chaleur renouvelable, surtout industrielle. Il passe par l’Espagne pour cela, entrant en minoritaire aux côtés des fondateurs de Rebi (Recursos de la biomasa), un créateur de réseaux de chaleur surtout à base de biomasse basé à Soria (Castille-et-León). Rebi a presque 20 ans mais son secteur reste naissant outre Pyrénées. Il est aussi de plus en plus prometteur, considère Pierre du Passage, associé chez Rive.

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