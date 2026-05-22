L’Elysée prépare un « Choose France » de l’électrification

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Visuels circulant sur les réseaux sociaux et qui pourraient illustrer la campagne de communication du gouvernement – DR

Emmanuel Macron s’empare du dossier sur l’électrification. L’Elysée va réunir mardi prochain 26 mai ce que la présidence a baptisé « l’Équipe de France de l’électricité », lors d’un évènement qui se veut complémentaire au plan d’électrification lancé par le gouvernement. Objectif : ...

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