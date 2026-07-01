Carbon Cage cherche à abattre le coût du captage de CO2

Un procédé de captage de CO2 basé sur la chimie des hydrates : telle est la voie suivie par Carbon Cage, une émanation de l’école des Mines de Saint-Étienne en cours de création. Son procédé doit permettre de capter le CO2 à pression atmosphérique et à température ambiante, donc en ...
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